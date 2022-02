Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Von der Sonne geblendet - Radfahrer übersehen (27.02.22)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer am Sonntagnachmittag an der Einmündung Radolfzeller Straße und Zimmererweg. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem Toyota Aygo auf der Radolfzeller Straße in Richtung Litzelstetter Straße. Auf Höhe des Zimmererwegs bog der junge Mann nach links ab und übersah dabei aufgrund der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden 45-jährigen Rennrad-Fahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

