Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl aus Wohnung - Zeugenhinweise ++ Bad Bevensen - von Unbekanntem getreten ++ Uelzen - Radfahrer touchiert - weitergefahren ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 12.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalten zwischen Partnern / Ex-Partnern - "Wer schlägt, der geht."

Am frühen Abend des 11.01. kam es im Stadtteil Kaltenmoor innerhalb einer Wohnung zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 34-Jähriger beschädigte mehrere Gegenstände in der Wohnung seiner Partnerin. Zudem schlug er diese mehrfach, sodass sie leicht verletzt wurde. Der 34-Jährige erhielt durch die alarmierte Polizei eine Wegweisung von mehreren Tagen.

Kurzzeitig danach kam es zu einer weiteren Häuslichen Gewalt im Stadtteil Neu-Hagen. Der 47-jährige Ex-Partner der dortigen Bewohnerin schubste und schüttelte diese unter anderem, sodass sie Schmerzen erlitt. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Lüneburg - Dieb entwendet mehrere Rasierer

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Nachmittag des 11.01. in einem Geschäft in der Straße Auf den Blöcken. Ein 18-Jähriger wurde bereits im Geschäft durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet wie er einen Rasierer in seinen Rucksack packte. Nach Ansprache durch den Detektiv wurde festgestellt, dass sich bei dem 18-Jährigen bereits mehrere Rasierer im Rucksack befanden. Der Wert des Diebesgutes lag bei mehreren hundert Euro. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Lüneburg - Diebstahl aus Wohnung - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 11.01. gegen 15:10 Uhr kam es in der Schützenstraße zu einem Einschleichdiebstahl zum Nachteil eines 73-Jährigen. Ein bisher unbekannter Täter gab sich als Handwerker aus und betrat daraufhin die Wohnung. Eine weitere unbekannte Person gelangte unbemerkt in die Wohnung und entwendete unter anderem Schmuck. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung eines Täters ("Handwerker"):

- Männlich - kräftige Statur - circa 170-175cm - ca. 30-35 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - braune Jacke / dunkle Hose - schwarze, kurze Haare

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 11.01. gegen 17:45 Uhr an der Einmündung Werner-von-Meding-Straße Ecke Kunkelberg. Der 25-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Honda übersah beim Abbiegen in den Kunkelberg die 52-jährige Fußgängerin, welche die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, sodass die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 37 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Caddy stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.01.22 in der Ringstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin und Opiate verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - von Unbekanntem getreten

Nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 11.01.22 in der Fußgängerzone in der Lüneburger Straße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Ein Unbekannter hatte gegen 23:35 Uhr in Höhe der Sparkasse einen 26 Jahre alten Passanten geschlagen und getreten und war dann mit einem Fahrrad geflüchtet. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - "beleidigt und geschubst" - Polizei ermittelt gegen 54-Jährigen

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen bereist polizeilich in Erscheinung getretenen 54-Jährigen nach einem Vorfall in den Abendstunden des 11.01.22 im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Der Mann war gegen 19:45 Uhr mit einer Anwohnerin in Streit geraten, beleidigte die Frau in der Folge und folgte ihr in den Flur des Mehrfamilienhauses. Dort schubste der Uelzener die Frau, so dass diese Schmerzen erlitt. Dann verschwand der 54-Jährige. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Radfahrer touchiert - weitergefahren

Nach einem Verkehrsunfall in den späten Nachmittagsstunden des 11.01.22 im Bohldamm - Ecke Karlstraße sucht die Polizei den Fahrer eines unbekannten Pkw. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde gegen 17:15 Uhr ein gerade querender 48 Jahre alter Radfahrer von einem Pkw touchiert, so dass der Radfahrer stürzte, jedoch danach seine Fahrt fortsetzte. Auch der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet diesen, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell