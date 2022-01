Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.01.-09.01.2022 ++

Lüneburg (ots)

++ Lüneburg und Landkreis ++

Betrunken mit Auto im Parkhaus

Eine Zeuge stellt einen vermutlichen Unfall fest, fährt nach Hause und benachrichtigt die Polizei. Obwohl diese aufgrund des Zeitverzugs erst einige Zeit später am Unfallort ankommt, kann sie noch eine 38-jährige Fahrzeugführerin feststellen, welche sich mit einer Alkoholisierung von 3,11 Promille noch am Unfallort befindet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet

Betrunken durch die Schomakerstraße

Ein 22-jähriger Autofahrer kollidiert in der Schomakerstraße erst mit einem geparkten PKW am Fahrbahnrand und fährt anschließend in den davor geparkten PKW. Der junge Fahrzeugführer schafft einen Wert von 1,70 Promille und darf im Gegenzug seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Wohnung:

Im Ochtmisser Kirchsteig gelangte ein unbekannter Täter in die Wohnung der Geschädigten und durchwühlte diese komplett. Die Polizei war anschließend mit der Spurensicherung beschäftigt.

Verkehrskontrollen:

Bei Verkehrskontrollen im Lüneburger Stadtgebiet konnten sowohl Samstag als auch Sonntag etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Im Rahmen der Kontrollen konnten die Beamten auch einen Fahrzeugführer mit einem nicht gültigen und einem komplett gefälschten Führerschein feststellen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Führerscheine wurden sichergestellt.

++ Uelzen und Landkreis ++

Samstag, 08.01.2022, gegen 17:15 Uhr, Innenstadt Uelzen Ein 58-jähriger polizei- und stadtbekannter Mann aus Uelzen ist stark alkoholisiert und droht Passanten Schläge an. Bei der Durchführung einer Gefährderansprache zeigt sich der Mann zunächst einsichtig. Kurze Zeit später fällt dieser jedoch in sein bekanntes Verhaltensmuster zurück, begeht eine Sachbeschädigung durch Eintreten einer Wohnungstür und wirft mit Gegenständen um sich. Bei einer Ingewahrsamnahme der Person leistet diese dann Widerstand und beleidigt eine Polizeibeamtin.

Samstag, 08.01.2022, 11:40 Uhr - 15:10 Uhr, Parkplatz Schuhstraße Ecke Hutmacherstraße in Uelzen Im benannten Zeitraum wird auf dem unbefestigten Parkplatz ein grauer Skoda Octavia ordnungsgemäß im Bereich der Parkplatzzufahrt geparkt und durch ein unbekanntes, flüchtiges Fahrzeug hinten rechts touchiert und hierdurch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Uelzen, Tel.: 0581-9300

Samstag, 08.01.2022, 11:00 Uhr, Hauptstraße in Ebstorf Nachdem ein 33-jähriger Mann mit 3,05 Promille stark alkoholisiert im Gebäude einer Bankfiliale genächtigt hat, fällt dieser im Bereich der Hauptstraße wiederholt negativ auf. Dort läuft der Mann auf der Fahrbahn, hält PKW an und pöbelt herum. Nachdem der Mann einem Platzverweis nicht nachkommt, wird dieser aus Gründen der Gefahrenabwehr in das Polizeigewahrsam der Polizei in Uelzen verbracht. Freitag., 07.01.2022, gegen 16:50 Uhr, Baustelle in der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 1A in 29525 Uelzen Eine 29-jährige Bürgerin der Stadt Uelzen weist einen Fahrradfahrer in einer Baustelle darauf hin, dass er zu schieben habe. Hierauf schubst der Mann die Frau, wodurch ihr geschobenes Fahrrad zu Boden stürzt. Im Weiteren schlägt der Mann ihr das Handy aus der Hand. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581-9300

++ Lüchow und Landkreis ++

07.01.2022

Trunkenheit am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Freitagabend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt, dass der 56-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

07.01.-09.01.2022

Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung

Aufgrund der aktuellen Pandemieverordnung wurden diverse Gemeinden im Landkreis Lüchow-Dannenberg fußläufig bestreift. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Lüchow-Dannenberger überwiegend an die geltenden Vorschriften halten. Gleiches gilt für Kontrollen im Einzelhandel und der Gastronomie. Insgesamt ließ sich nur eine geringe Zahl an Verstößen feststellen. Zudem gab es durchweg positive Resonanz von Seiten der Kontrollierten.

i.A. Runne, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell