Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz ++ Dannenberg - Unfall eines Sattelzuges auf der Bundesstraße 191 ++ Uelzen - Unter Kokaineinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung in der Innenstadt

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Abend des 06.01. in der Großen Bäckerstraße. Ein 21-jähriger Lüneburger versetzte aus bislang nicht geklärten Gründen einem 25-Jährigen einen Kopfstoß. Weiter schlug er diesem mit der Faust auf die Nase, sodass dieser blutete. Der 25-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Diebstahl aus einem Baumarkt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Nachmittag des 06.01. in einem Markt in der Straße Auf den Blöcken. Ein 18-Jähriger wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie er mehrere Gegenstände in seinen Rucksack steckte. Nach Passieren des Kassenbereiches wurde dieser angesprochen. Ein mutmaßlicher Komplize, welcher sich schon außerhalb des Kassenbereiches aufhielt, flüchtete daraufhin. Der Wert des Diebesgutes lag bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Hinweise

Am 06.01. zwischen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw VW Golf in der Röntgenstraße Höhe Hausnummer 58 von einem bisher unbekannten Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Der linke Außenspiegel wurde bei der Kollision zerstört. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ohne Führerschein Auto gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 30-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford diesen ohne die gültige Fahrerlaubnis führte. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - Verkehrsunfall am Zebrastreifen - Fußgängerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des 07.01. gegen 11:00 Uhr in der Straße Neue Sülze wurde eine 52-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Eine 54-jährige Fahrerin eines Pkw Polo fuhr an einen Zebrastreifen mit niedriger Geschwindigkeit heran und fuhr vermutlich in einem unbeobachteten Moment die 52-jährige Fußgängerin auf dem Zebrastreifen an. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz - Zeugenhinweise

Wegen einer Verkehrsunfallflucht am Morgen des 07.01. gegen 10:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Auf den Blöcken ermittelt die Polizei Lüneburg aktuell. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich mit seiner Anhängerkupplung auf bislang unbekannte Weise gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Streitigkeiten zwischen Lebenspartnern - Wegweisung aus der Wohnung

Nach einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung am Abend des 06.01. wurde ein 25-Jähriger für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Der 25-Jährige schlug seine Lebensgefährtin mehrfach, unter anderem mit einem Handy, sodass diese leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dannenberg - Unfall eines Sattelzuges auf der Bundesstraße 191

Zu einem Unfall eines Sattelzuges kam es am Nachmittag des 06.01. gegen 15:30 Uhr auf der B191 im Bereich Dannenberg. Der 31-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges geriet nach ersten Erkenntnissen aus bislang unbekannter Ursache zunächst auf den Grünstreifen und stürzte daraufhin mit dem Fahrzeug eine Böschung hinunter. Der Sattelzug überschlug sich daraufhin, sodass der 31-Jährige von der alarmierten Feuerwehr Dannenberg aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 90.000 Euro.

Dannenberg - Diebstahl aus Firmengebäude - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Firmengebäude kam es in der Nacht vom 06.01. auf den 07.01. in der Gartower Straße. Unbekannte drangen in ein Gebäude ein und entwendeten eine leere Geldkassette. Mit dieser flüchteten sie dann in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Unter Kokaineinfluss unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Nachmittag des 06.01. in der Straße Am Funkturm, wurde festgestellt, dass ein 31-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss seinen Pkw Mercedes führte. Ein durchgeführter Urintest war positiv hinsichtlich des Parameters Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

