Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Streitigkeiten im Hausflur enden in einer Körperverletzung ++ Bad Bevensen - Taschendiebstahl im Supermarkt ++ Uelzen - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4 ++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 06.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Streitigkeiten im Hausflur enden in einer Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Abend des 05.01. in einem Hausflur in der Julius-Leber-Straße. Ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger klingelten nach ersten Erkenntnissen an der Wohnungstür eines 38-Jährigen. Nach einem Streitgespräch wurde dem Wohnungsinhaber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und dieser hierbei leicht verletzt. Die Hintergründe zu der Tat konnten an dem Abend unter anderem aufgrund erheblicher Alkoholisierung aller Beteiligten nicht vollständig geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - Pkw-Fahrer beeinflusst unterwegs - Weiterfahrt untersagt

Am 06.01. gegen 00:30 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Hamburger Straße festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am 06.01. gegen 01:00 Uhr im Steinweg in Barum wurde durch die Polizei festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Reppenstedt - Verkehrsunfall am Morgen - beide Pkw nicht mehr fahrbereit

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 06.01. in Reppenstedt an der Einmündung Schnellenberger Weg / Lüneburger Landstraße. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford übersah den auf der Lüneburger Landstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten 83-jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes. Es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Nachmittag des 05.01. zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr an der Erbstorfer Landstraße in Höhe der Hausnummer 3. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Skoda wurde vermutlich durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchiert. Bei dem Zusammenstoß wurde der Außenspiegel gänzlich zerstört. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

In der Nacht vom 05.01. auf den 06.01. kam es in der Lüchower Straße zu mehreren zusammenhängenden Auseinandersetzungen nach zuvor verbalen Streitigkeiten. Ein dort wohnhafter 26-Jähriger schlug nach ersten Erkenntnissen zunächst einem ihm bekannten 38-Jährigen und seiner 20-jährigen Begleiterin mit der Faust ins Gesicht. Diese wurden leicht verletzt. Zudem würgte der 26-Jährige einen weiteren 48-jährigen Mann, der hierbei ebenfalls leicht verletzt wurde. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Nach einer Häuslichen Gewalt wurde ein 29-Jähriger in der Nacht zum 06.01. gegen 02:00 Uhr aus seiner Wohnung weggewiesen. Nach ersten Erkenntnissen schubste der 29-Jährige seine Freundin nach einer Auseinandersetzung. Zudem setzte sich der Beschuldigte auf das am Boden liegende Opfer. Aus diesem Grund erhielt der 29-Jährige für zehn Tage eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung.

Bad Bevensen - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am 05.01. gegen 15:15 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Medinger Straße zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 82-Jährigen. Diese bemerkte bereits beim Einkaufen eine männliche Person, welche ihr sehr nahekam. Kurzzeitig später bemerkte die 82-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei ermittelt und mahnt in diesem Zusammenhang zur Umsicht. - Tragen Sie Ihre Wertgegenstände (am Besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper - Lassen Sie keine Wertsachen in Taschen oder im/am Einkaufswagen zurück.

Ebstorf/Bad Bevensen - Unter Einfluss mit dem E-Scooter und dem Pkw unterwegs

Am Nachmittag des 15.01. wurde in der Weinbergstraße in Ebstorf ein 21-Jähriger durch die Polizei auf seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der 21-Jährige gab gegenüber der Polizei an, einen Joint geraucht zu haben. Es folgte eine Blutentnahme.

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 05.01. in der Straße Am Fuchsgrund in Bad Bevensen wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Urinvortest verlief positiv auf Amphetamine. Eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bienenbüttel, OT. Varendorf - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz - Pferd verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Morgen des 05.01. wurde auf einem Hof im Oldendorfer Weg durch eine Pferdehalterin festgestellt, dass ihr Pony Verletzungen im Bereich des Innenschenkels aufwies, sodass ein Tierarzt diese behandeln musste. Das Verletzungsmuster lässt nicht ausschließen, dass dem Pony diese Verletzung mutwillig zugefügt worden sein könnte. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 04.01.2022, 20:00 Uhr, und dem 05.01., 08:00 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der Nähe des Hofes gemacht haben, sich bei der Polizei Bienenbüttel, Tel. 05821-976550 oder bei der Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, zu melden.

Uelzen - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4 - Fahrer leicht verletzt

Der 19-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die B4 von Uelzen Richtung Lüneburg. Noch im Bereich Uelzen fuhr dieser auf einen an einer Ampel verkehrsbedingt wartenden 58-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der 58-Jährige leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von gut 9000 Euro.

Uelzen - Brand einer Heizdüse am Scheibenwischer - Kein Personenschaden

Zu einem kleinen Brand kam es am Morgen des 05.01. gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Alewinstraße. Vermutlich aufgrund eines technisches Defekts gab es an der elektrischen Heizdüse des Scheibenwischers eines Pkw VW einen Kurzschluss, welcher zu einer Flammenbildung führte. Diese griffen nicht auf den Pkw über. Die Feuerwehr Uelzen war im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell