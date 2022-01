Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Echem - Sprengung eines Zigarettenautomaten ++ Artlenburg - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 ++ Uelzen - Junge Frau von mehreren Männern belästigt - Zeugenhinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 10.01.2022

Lüneburg

Echem - Sprengung eines Zigarettenautomaten - Mutmaßliche Täter festgenommen

Zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten kam es am Abend des 09.01. gegen kurz vor 22:00 Uhr in der Bäckerstraße. Zunächst Unbekannte sprengten vermutlich mit einem Knallkörper einen dort befindlichen Zigarettenautomaten. Durch die alarmierte Polizei konnte im Nachbereich des Tatortes ein 22-Jähriger festgestellt werden, welcher dringend tatverdächtig ist. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten vier weitere mögliche Beschuldigte im Alter von 18-22 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Zudem werden mögliche Zusammenhänge zu vergangenen Taten der letzten Monate geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugenhinwiese

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am Morgen des 09.01. zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr im Ochtmisser Kirchsteig. Unbekannte schlugen die Heckscheibe eines geparkten Pkw VW ein. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Adendorf - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittag des 09.01 im Kreisverkehr Grüner Weg / Kirchweg. Die 33-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Kia übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen bereits darin befindlichen 68-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Fahrrad von gut 600 Euro.

Artlenburg - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 - Hoher Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 10.01. gegen 07:30 Uhr auf der B209 im Bereich Artlenburg. Der 81-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Audi übersah im Einmündungsbereich Große Straße / B209 beim Linksabbiegen einen auf der B209 in Richtung Brietlingen fahrenden Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrer der Pkw wurden leicht verletzt ins Klinikum verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 50.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Sachbeschädigung am Pkw - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 09.01. auf den 10.01. kam es im Ahornweg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi. Durch Unbekannte wurden unter anderem die vier Reifen des Fahrzeuges beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Junge Frau von mehreren Männern belästigt - Zeugenhinweise

Am 08.01. gegen 04:10 Uhr wurde eine junge Frau im Bereich des Ratsteiches (zwischen Gudesstraße und Albertstraße) von 4-5 jungen Männern zunächst angesprochen und kurzzeitig danach angefasst. Die männlichen Personen versuchten die junge Frau festzuhalten, wobei diese sich unter anderem mit Tritten wehrte und schließlich flüchten konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die den Sachverhalt in der Nacht beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930311 oder Tel. 0581-9300.

Bad Bevensen - Einbruch in Schule - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch in eine Schule in Bad Bevensen kam es zwischen dem 08.01. und dem 09.01 in der Klein Bünstorfer Straße. Unbekannte drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Ob Diebesgut erlangt wurde ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, 05821-976550, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell