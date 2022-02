Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert erheblichen Sachschaden an einem Jeep (28.02.2022)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Erheblichen Sachschaden an einem Jeep hat ein Unfall gefordert, der am Montagmorgen auf der Einsteinstraße passiert ist. Gegen 08.40 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit einem Jeep Compass auf der Einsteinstraße in Richtung Stadtmitte. Infolge Sonnenblendung durch die tiefstehende Morgensonne geriet der Mann zu weit nach links und prallte frontal gegen einen dort abgelegten und gefrorenen Schotterhaufen. Durch den Zusammenprall überschlug sich der Wagen und kam abseits der Straße mit rund 20.000 Euro erheblich beschädigt wieder zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Der Jeep war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

