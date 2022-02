Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Hund stellt Rehen nach - Wild gefährdet Verkehr

Sulz/Vöhringen (ots)

Ein schwarz-weißer Hund ist am Samstagmorgen zwischen Bergfelden und Vöhringen offenbar seinem Halter ausgebüxt und hat dann mehrere Rehe gejagt. Das Tier, das einem "Münsterländer" ähnelt, hetzte einer Zeugin zufolge vier Rehe bis zum Wildschutzzaun an der Autobahn, wo ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr die Polizei informierte und auf die Gefahr hinwies. Drei Rehe hatten den Zaun bereits überwunden, worauf sie auf den Randbereich der Autobahn flüchteten. Das vierte Wild wurde von dem Hund am Zaun verbissen und musste von einem Jäger später erlöst werden. Nachdem der Wildschutzzaun geöffnet worden war, konnten die Wildtiere aus dem Gefahrenbereich wieder ins Freie gelangen. Der Hund und der Besitzer waren bis zum Eintreffen des Jagdpächters und der Polizei verschwunden. Die Polizei bittet den Hundehalter und weitere Hinweisgeber, sich bei der Polizei Sulz unter 07454 92746 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell