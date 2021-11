Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr untersuchte weißes Pulver im Hauptbahnhof - nach aufwendiger Messung stellte sich das Pulver als Lebensmittelzusatzstoff heraus

Düsseldorf (ots)

Die Feuerwehr Düsseldorf untersuchte am Donnerstagmittag ein zunächst unbekanntes weißes Pulver, dass am Hauptbahnhof gefunden wurde. Bei der zeitaufwendigen Messung mittels Spezialmessgeräte stellte sich die weiße Substanz als Lebensmittelzusatzstoff heraus. Das weiße Pulver wurde abschließend an die Bundespolizei übergeben. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf durch die Deutsche Bahn über ein weißes Pulver, dass in einem Behältnis am Hauptbahnhof gefunden wurde informiert. Als die ersten Einsatzkräfte bereits fünf Minuten nach der Alarmierung am Hauptbahnhof eintrafen, ließ der Einsatzleiter zunächst den betroffenen Bereich absperren. Nach einer ersten Erkundung der Situation entnahmen Fachleute der Feuerwache Umweltschutz und technische Dienste mehrere Proben des weißen Pulvers und analysierten das zunächst unbekannte Pulver mit speziellen Messgeräten. In mehreren zeitaufwendigen Messdurchgängen konnte der Einsatzleiter nach gut drei Stunden Entwarnung geben. Es handelt sich bei dem weißen Pulver um ein Lebensmittelzusatzstoff. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte das Pulver an die Bundespolizei übergeben werden und die rund 20 Einsatzkräfte kehrten zu ihren Wachen zurück. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

