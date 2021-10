Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrrad gestohlen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmittag (13.10.2021) in Kreuztal ein Fahrrad geklaut. Das Mountainbike war vor einer Physiotherapie-Praxis in der Mühlbergstraße abgestellt.

Der Geschädigte hatte das Rad gegen 11:45 Uhr abgestellt. Als er gegen 12:30 Uhr zurückkehrte, war es weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02732/909-0.

