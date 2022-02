Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim - Denkingen, L433) Gelöste Eisplatte von Lkw-Plane beschädigt entgegenkommendes Auto - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher (28.02.2022)

Gosheim - Denkingen, L433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zwischen Gosheim und Denkingen, der in einer scharfen Kurve durch eine gelöste Eisplatte von einer Lkw-Plane verursacht worden ist, sucht die Polizei dringend den verantwortlichen Lastwagenfahrer. Gegen 09.30 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau mit einem Mazda CX-5 auf der L 433 von Denkingen in Richtung Gosheim. Etwa auf halber Strecke, in einer Linkskurve nach der langen Geraden, kam der Frau ein grauer Lastwagen mit Planenaufbau entgegen. Direkt in der Kurve löste sich vom Planenaufbau des Lastwagens eine Eisplatte und traf den entgegenkommenden Mazda im Bereich der Frontscheibe und im Bereich des Daches. Am Auto entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die 75-jährige Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des grauen Lastwagens fuhr ohne anzuhalten weiter talwärts in Richtung Denkingen. Möglicherweise hat dieser den Unfall nicht bemerkt. Die Polizei Wehingen (07426 1240) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun dringend um Hinweise zu dem Fahrer des grauen Lastwagens.

