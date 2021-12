Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach, Simonswald, Waldkirch: Schneechaos

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.11.2021 überraschte der starke Schneefall offensichtlich einige Verkehrsteilnehmer, was zu längeren Sperrungen und leider auch Verkehrsunfällen führte.

Bereits gegen 07:30 Uhr fuhr sich der erste Lkw im Bereich Prechtal fest. Eine Stunde später stand ein weiterer Lkw trotz Schneeketten manövrierunfähig so auf der Straße, dass niemand mehr durchkam. Die Triberger Straße musste für längere Zeit gesperrt werden.

In Obersimonswald fuhr gegen 10 Uhr ein SUV auf schlechten Sommerreifen bergwärts auf der L 173. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über den schweren Wagen. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Verletzt wurde niemand. Am SUV, der sich frisch gekauft auf der Überführungsfahrt zur neuen Halteranschrift befand, entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Auch am Lkw entstand beträchtlicher Sachschaden. Den verantwortlichen Fahrer des SUV erwartet insbesondere wegen der Sommerreifen ein Bußgeldverfahren. Knapp zwei Stunden später rutschte einige Höhenmeter weiter eine Sattelzugfahrerin mit ihrem sperrigen Gefährt von der Fahrbahn. Auch hier ergaben sich weitere Verkehrsbeeinträchtigungen und glücklicherweise nur Sachschaden. Ein weiterer Lkw-Fahrer wandte sich hilfesuchend von der L 107, Höhe Landwassereck, an die Polizei.

Nach vorsichtigem und trotzdem gefährlichen Aufstieg hatte er starke Bedenken, den weiteren Weg trotz guter Winterausrüstung anzutreten.

Er machte es richtig und wartete auf Anraten der Polizei an geeigneter Stelle bis die an diesem Nachmittag besonders belasteten und um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bemühten Mitarbeitenden des Winterdienstes bei ihm vorbeikamen.

