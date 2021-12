Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag, 30. November 2021, war ein silberfarbener Kleinwagen der Marke Dacia in der Kupfertorstraße in Breisach abgestellt. Als die Fahrzeughalterin gegen 19:10 Uhr zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass die linke Seite nicht unerheblich beschädigt war. Im Bereich des Vorderrads und am Außenspiegel waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Zeugen, die im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 19:10 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117-0, in Verbindung zu setzen.

