POL-KN: Singen, Lkr. Konstanz) Auto beschädigt und weitergefahren (27./28.02.22)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend, zwischen 19 Uhr und 24 Uhr, ein auf einem Parkplatz in der Schaffhauser Straße abgestelltes Auto beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der auf dem Parkplatz der Landesgartenschau geparkte graue Audi A 4 wurde im Bereich der vorderen rechten Seite beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, unter 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

