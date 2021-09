Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Gas und Bremse verwechselt

Weil ein 83-jähriger Autofahrer am Mittwoch Gas und Bremse verwechselte, kam es in Bad Rappenau zu einem Unfall. Der Mann wollte aus einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße ausparken. Anstatt auf die Bremse seines Mercedes, stieg er dabei aufs Gaspedal und stieß frontal mit einem gegenüber geparkten Renault zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Heilbronn: War's ein Unfall oder nicht?

Weil sich die Aussagen zweier Autofahrer zu einem Unfall in Heilbronn unterscheiden, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 61-Jähriger stand mit seinem Skoda gegen 14 Uhr auf der Linksabbiegerspur der Kreuzung Hebelstraße/ Neckarsulmer Straße an einer roten Ampel. Dahinter wartete eine 28-Jährige in einem Opel. Als der Mann bemerkte, dass er auf der falschen Spur stand, setzte er seinen Wagen zurück, um auf die Rechtsabbiegerspur zu gelangen. Dabei soll es, laut Angaben der 28-Jährigen, zu einem Zusammenstoß mit ihrem Wagen gekommen sein. Der Fahrer des Skodas hingegen beteuert, dass es zu keiner Berührung der Fahrzeuge kam. Weil die Spuren nicht eindeutig sind, hofft die Polizei auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn sollen.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

In Heilbronn-Böckingen wurden am Dienstagnachmittag zwei Fußgänger von einem Autofahrer verletzt. Die beiden 29 und 31 Jahre alten Männer überquerten gegen 15 Uhr die Klingenberger Straße an einem Fußgängerüberweg an der Ecke Schuchmannstraße. Weil der Fahrer eines silbernen Opel Insignias, der zeitgleich stadteinwärts unterwegs war, trotz der querenden Fußgänger nicht langsamer wurde, machten die beiden Männer dem Autofahrer mit Handzeichen verständlich, langsamer zu fahren. Daraufhin hielt der Fahrer des Opels am linken Fahrbahnrand an und beide Insassen stiegen aus. Der Beifahrer ging dann direkt auf den 31-Jährigen zu und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Danach schlug der unbekannte Beifahrer auch auf den 29-Jährigen ein, bevor er zum Wagen zurückging und einen Schlagstock herausholte. Damit schlug der Mann erneut auf den 31-Jährigen ein, der dadurch verletzt wurde und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf die Insassen des Opels geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Lehrensteinsfeld/ Willsbach: Unfall beim Überholen

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen zwischen Lehrensteinsfeld und Willsbach. Gegen 9.45 Uhr fuhren ein Traktor, ein Mercedes und ein Opel hintereinander auf der Kreisstraße 2127 zwischen Willsbach und Lehrensteinsfeld. Auf einer langen, geraden Strecke begann der 78-jährige Fahrer des Opel einen Überholvorgang der beiden anderen Fahrzeuge. Als er auf Höhe des Mercedes war, scherte dessen Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus und kollidierte mit dem Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel eine Böschung hinaufgeschleudert und überschlug sich. Der 78-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell