Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rollerfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu (28.02.2022)

Tuttlingen (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz in der Nendinger Allee hat sich ein 48-jähriger Rollerfahrer am späten Montagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige war gegen 16.20 Uhr stadtauswärts auf der Nendinger Allee unterwegs. In einer leichten Linkskurve etwa 200 Meter nach der Abzweigung zur Carl-Benz-Straße kam der Rollerfahrer zu weit nach rechts und streifte mit dem Vorderrad seines Piaggio-Rollers den Randstein der Fahrbahnbegrenzung. In der Folge verlor der 48-Jährige die Kontrolle über den Roller und stürzte. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell