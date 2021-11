POL-LG: ++ trotz Gegenverkehr überholt - Kollision mit Gegenverkehr - zwei Verletzte ++ "Vorfahrt genommen" - 14.000 Euro Sachschaden ++ geparkten Pkw touchiert und weitergefahren - Polizei kann ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Presse - 16.11.2021 ++

Lüneburg

Bleckede - trotz Gegenverkehr überholt - Kollision mit Gegenverkehr - zwei Verletzte

Trotz Gegenverkehrs überholte eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den Morgenstunden des 15.11.21 auf der Landesstraße 221 - Lüneburger Straße. Der Skoda kollidierte dabei gegen 07:00 Uhr mit einem entgegenkommenden Pkw Mazda einer 58-Jährige sowie mit einem Pkw Volvo eines 48-Jährigen, den sie überholen wollte. Es entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro. Die beiden 59 und 58 Jahre alten Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Bleckede - "Vorfahrt genommen" - 14.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 15.11.21 in der Bokelstraße - Einmündung Landesstraße 221. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault hatte gegen 07:30 Uhr einem 45 Jahre alten Fahrer eines Pkw Nissan die Vorfahrt genommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüdersburg - ins Schleudern gekommen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan in den Mittagsstunden des 15.11.21 auf der Landesstraße 219. Die junge Frau war gegen 13:00 Uhr zwischen Hittbergen und Lüdersburg in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache in den Grünstreifen gekommen, kam ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Südergellersen - Kollision - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 15.11.21 auf der Kreisstraße 17 - Einmündung Im Dorfe. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf wollte gegen 15:30 Uhr nach links auf die Kreisstraße einbiegen und vermutete, dass ihn ein von links kommender Fahrer eines Transporters Daimler "vorlassen würde". Es kam zur Kollision, wodurch der 24-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Lüneburg - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 15.11.21 in der Hamburger Straße. Eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel war gegen 16:30 Uhr aufgrund der Bedienung ihres Radios abgelenkt und fuhr auf einen Pkw BMW eines 54-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.500 Euro.

Lüneburg - Kollision zweier Pkw

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 15.11.21 Am Grasweg. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf wollte gegen 20:15 Uhr vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn abbiegen und kollidiert dabei mit einem Pkw Skoda eines 48-Jährigen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Außenspiegel abgetreten

Den linken Außenspiegel eines auf einem Parkplatz im Ochtmisser Kirchsteig abgestellten Pkw Peugeot traten Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis 15.11.21 ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken unterwegs - Führerschein sichergestellt

Einen 32 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 15.11.21 in Lüneburg. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 21:00 Uhr einen Alkoholwert von 1,4 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 28-Jährigen mit einem Kastenwagen Renault Master stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.11.21 zwischen Kussebode und Beesen. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten dabei gegen 14:40 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow - Brötchen geklaut - Strafanzeige und Hausverbot

Ein Brötchen war das "Objekt der Begierde" einer 17-Jährigen in den Mittagsstunden des 15.11.21 in einem Einkaufsmarkt in der Theodor-Körner-Straße. Die Jugendliche versuchte dieses gegen 13:00 Uhr in ihrer Handtasche durch die Kasse zu schmuggeln, wurde jedoch dabei ertappt. Ergebnis: Strafanzeige wegen Diebstahls und ein Hausverbot für ein Jahr.

Uelzen

Wrestedt, OT. Wieren - geparkten Pkw touchiert und weitergefahren - Polizei kann nach Zeugenhinweis Verursacher kontrollieren

Aufgrund eines schnellen Zeugenhinweises konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.11.21 einen Pkw-Fahrer nach einer Verkehrsunfallflucht kontrollieren. Der 78 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Gifhorn hatte gegen 17:45 Uhr in der Hauptstraße in Wieren beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Seat touchiert und nicht unerheblich beschädigt (Sachschaden: 6.000 Euro). Der Senior fuhr in Richtung Uelzen weiter und konnte dort aufgrund des schnelles Hinweis (über den Polizeinotruf) einer dahinterfahrenden 35-Jährigen in Uelzen durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden.

Uelzen - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse inkl. der Personaldokumente eines 59-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 15.11.21 in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Veerßer Straße, als dieser gegen 09:30 Uhr gerade seine Einkäufe einpackte. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt und rät:

"Seien Sie schlauer als der Klauer! ... und tragen Sie Ihre Wertsachen insbesondere beim Einkauf (möglichst in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen - mit Marihuana und Amphetaminen erwischt

Einen 37 Jahre alten Uelzener kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 15.11.21 in der Eschemannstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:30 Uhr fanden die Beamten bei diesem eine geringe Menge Marihuana sowie Amphetamin auf, welches sichergestellt wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Suderburg - Anhänger kippt um

In den Grünstreifen geriet ein 17 Jahre alte Fahrer eines Traktors John Deere mit Anhänger in den Abendstunden des 15.11.21 auf der Kreisstraße 9 zwischen Bahnsen und Suderburg. Dabei kippte der Anhänger gegen 19:30 Uhr auf die rechte Seite. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell