Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Uelzen - Termine ausgebucht - Plätze für den 24.11.21 noch frei! - Voranmeldung unbedingt erforderlich! ++

Lüneburg (ots)

++ Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Uelzen - Termine ausgebucht - Plätze für den 24.11.21 noch frei! - Voranmeldung unbedingt erforderlich! ++

Uelzen

Große Resonanz gibt es in Bezug auf die Vortragstermine "Wie schützen sich Frauen?" in Uelzen im Monat November, so dass die Veranstaltungen am 15. und 23.11.21 bereits vollständig ausgebucht waren/sind.

Für Mittwoch, 24.11.2021, 19:00 - 21:00 Uhr besteht noch die Möglichkeit der Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnehmerplätze).

Die Vorträge mit der Referentin Kathrin Richter, Polizeihauptkommissarin, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, finden alle bei der Polizei in Uelzen, Bei der Zuckerfabrik, statt.

Viele Frauen denken, dass sie in Gewaltsituationen, z.B. bei

- verbalen und körperlichen Übergriffen - anzüglichen Bemerkungen - Herabwürdigungen und ähnlichen Situationen

keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil auf: Frauen, die sich wehren, sind häufig sehr erfolgreich!

Frauen die bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, werden in dem Vortag über drohende Gefahren, Tätervorgehensweisen und unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgeklärt.

Vor dem Hintergrund der Maßnahmen gegen den Corona-Virus gelten die 3-G-Regelungen: geimpft, genesen, getestet. Entsprechende Bescheinigungen und Test-Ergebnisse sind vorzuweisen.

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) über die Polizei Uelzen - bei Frau Munstermann - unter Telefon 0581-930-126.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell