Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus ++ Bardowick - Sachbeschädigung durch Graffiti an Oberschule - Zeugenhinweise ++ Zernien - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht! ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.11.2021

Lüneburg

Lüneburg - Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus - Jugendliche als Tatverdächtige im Visier

Zu einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus ist es am Sonntag, 14.11.21, gegen 15:00 Uhr, gekommen. Durch einen Anwohner konnte in dem Gebäude am Rotenbleicher Weg ein Knall vernommen werden. Kurz darauf bemerkte dieser Qualm, welcher aus dem Gebäude kam. Im Fokus der Ermittler sind aktuell zwei Jugendliche, welche durch Zeugen im Umkreis des Brandortes festgestellt werden konnten. Die Lüneburger Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro.

Lüneburg - Brennender Pkw auf Parkplatz - Zeugenhinweise

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw Dacia am Abend des 14.11.21 im Bereich der Straße Gut Wienebüttel in Brand. Der Pkw stand bei Eintreffen der Polizei bereits in Vollbrand. Dieser wurde durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Sachbeschädigung durch Graffiti an Oberschule - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende zwischen dem 12.11. und 14.11. im Bereich der Hugo-Friedrich-Hartmann-Schule. Unbekannte Täter sprayten im Bereich des Schulhofes. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht in der Lüneburger Innenstadt - Zeugenhinweise

Am Abend des 14.11 kam es im Bereich der Straße Am Werder gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkter Pkw Audi wurde durch einen weiteren einparkenden Pkw touchiert. Dieser flüchtete im Anschluss.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Leichtverletzte Rollerfahrerin nach Auffahrunfall - Verkehrsbehinderungen im Stadtverkehr

Im frühmorgendlichen Verkehr am 15.11.21 gegen 07:20 Uhr kam es im Bereich der Willy-Brandt-Straße in Lüneburg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 19-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die 19-Jährige erkannte den stockenden Verkehr zu spät und kollidierte mit einem vor ihr befindlichen Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Nach einem Verkehrsunfall in den Abendstunden des 28.10.21 auf der Bundesstraße 191 bei Zernien sucht die Polizei noch konkrete Unfallzeugen. Der Fahrer eines Pkw Ford hatte gegen 20:10 Uhr beim Wiedereinordnen einen Wohnmobilfahrer schnitten, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Als Zeugin suchen die Ermittler noch eine Frau in einem roten Kleinwagen mit dem Kennzeichen DAN-VR ??, die kurz vor dem Unfall von dem Pkw Ford überholt wurde. Weiterhin soll dem Ford-Fahrer bei diesem Überholmanöver ein Pkw mit dem Kennzeichen DAN-JJ ?? entgegengekommen sein, der bis zu Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrzeugführer, dies sich möglicherweise noch an die Situation erinnern, werden gebeten sich mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861-98576-0, in Verbindung zu setzen.

Trebel - Rohrgreifer von Baustelle abtransportiert

Einen sog. Rohrgreifer transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 12. und 15.11.21 von einer Baustelle in der Hauptstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - "Parkplatzditscher" - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Parkplatzunfall im Verlauf des 09.11.21 auf dem Rathausparkplatz, Place de Ceret. Vermutlich zwischen 07:30 und 16:30 Uhr hatte ein Fahrzeug einen geparkten Pkw BMW X1 an der linken Fahrzeugseite beim Ein-/Ausparken beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Uelzen

Natendorf - Einbruch in Scheune/Werkstatt

In eine Scheune/Werkstatt An den Höfen brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 10. und 13.11.21 ein. Die Täter erbeuteten verschiedene Gerätschaften und Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,8 Promille

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.11.21 im Bereich Amtsstieg. Dabei stellten die Beamten bei dem Fahrer neben körperlichen Ausfallerscheinungen auch einen Promillewert von 1,8 fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

