POL-MFR: (1244) Sachbeschädigungsserie in Langenzenn

Zirndorf (ots)

Letzten Samstag (04.09.2021) hatte ein zunächst unbekannter Mann am Parkplatz Bahnhof zahlreiche Autos beschädigt. Die Polizei bittet eventuelle weitere Geschädigte sich zu melden.

Im Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr hatte der Unbekannte an bislang ungefähr 30 Pkw die Seitenspiegel abgetreten und Scheibenwischer abgerissen. Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass der Mann festgenommen werden konnte.

Der Zeuge hatte den Täter beobachtet, wie er vom Parkplatz Bahnhof in Richtung NKD lief und Fahrzeuge beschädigte. Er verfolgte den Mann und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte den 64-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, noch auf frischer Tat festnehmen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Polizei bittet eventuelle weitere Geschädigte, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911/96927-0 zu melden.

