POL-MFR: (1242) Zeugenaufruf nach erneutem Einbruch in Fabrik

Neustadt/Aisch (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (06./07.09.2021) brachen erneut (Meldung 1192) Unbekannte in eine Fabrik in Markt Erlbach ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Montag und 06:50 Uhr am Dienstagmorgen hatten unbekannte Einbrecher ein Fenster der Werkhalle "Am Gewerbepark" aufgehebelt und aus dem Regallager Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

