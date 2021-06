Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Opferstock aufgebrochen

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 14.40 Uhr den Opferstock in einer Kirche an der Straße Nordring in Bad Bentheim aufgebrochen. Als der Täter von einer Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter entwendete einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

