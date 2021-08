Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hochwertige Handtasche geklaut

Hamm-Mitte (ots)

Zu dem Diebstahl einer hochwertigen Handtasche kam es am Mittwoch, 18. August, gegen 18 Uhr, in einem Modegeschäft auf der Weststraße. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Mann mit einer cognacfarbenen Handtasche aus dem Modegeschäft rannte. Mit der Tasche unter dem Arm flüchtete er in Richtung Süden, ehe die Zeugin den Dieb auf der Martin-Luther-Straße aus den Augen verlor. Die Handtasche hatte einen Wert von zirka 800 Euro. Der Flüchtige ist 1.75 bis 1.80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans, einem grauen Hoodie und einem grau/rotem Wanderrucksack. Hinweise zur dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

