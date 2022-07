Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Bandendiebstahl Täter nehmen Geldbörse mit

Löhne (ots)

(sls) Am Freitagmittag (1.7.) wurde die Polizei Löhne über den Diebstahl einer Geldbörse in einem Einkaufsmarkt an der Alten Bünder Straße informiert. Eine 62-jährige Geschädigte gab an, dass sich die Geldbörse zur Tatzeit gegen 12.30 Uhr in der Hosentasche ihres Ehemannes befand. Als sie im Laden bezahlen wollten, bemerkten sie den Diebstahl der Geldbörse. In der Nähe der Beiden, habe sich kurz zuvor ein junger Mann aufgehalten, der anschließend im Geschäft nicht mehr angetroffen werden konnte. Durch Zivilkräfte der Polizei konnten im Bereich der Schützenstraße, kurze Zeit nach dem Diebstahl, die Insassen eines grauen BMW kontrolliert werden. Die drei Insassen wurden im Vorfeld dabei beobachtet, wie zwei von den Insassen zuvor den Einkaufsmarkt betraten, jedoch ohne Ware diesen wieder zügig verließen. Da der Verdacht bestand, dass die Personen am Diebstahl der Geldbörse beteiligt sein könnten, wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Im Inneren des Fahrzeuges wurde die entwendete Geldbörse mit Ausweispapieren und Bargeld, sowie weiteres Bargeld aufgefunden. Bei den Insassen handelt es sich um drei rumänische Staatsbürger im Alter 25 und 32 Jahren. Die bereits polizeilich bekannten Täter wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam verbracht. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell