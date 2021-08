Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Thomas Philipps Marktes in der Arnulfstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der PKW eines 80-jährigen parkte ordnungsgemäß in einer der dortigen Parkreihen. Die 77-jährige Fahrerin eines weiteren PKW wollte links an dem geparkten PKW vorbeifahren, um den Parkplatz zu überqueren. Hierbei touchierte sie den PKW des 80-jährigen Mannes. Nachdem sie nochmal zurücksetzte, setzte sie ihre Fahrt vorwärts fort, parkte ihr Fahrzeug in einer anderen Parkreihe und begutachtete den Schaden an ihrem PKW. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich die Fahrerin und ging in den Einkaufsmarkt. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet und der Geschädigte über das Ereignis informiert. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000EUR. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell