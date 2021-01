Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210118 - 0057 Frankfurt-Eckenheim: Polizei nimmt minderjährigen Drogendealer fest

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag, den 16. Januar 2021 nahm die Polizei einen 17-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest und stellte bei ihm unter anderem knapp 100 Gramm Haschisch sicher.

Gegen 17.00 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich der Kirschwaldstraße unterwegs. Dort wollte sie einen jungen Mann kontrollieren. Dieser ergriff jedoch zu Fuß die Flucht in Richtung eines Supermarktes. Mehrere Passanten sowie Supermarkt-Kunden erfassten die Situation sofort und schnitten dem Unbekannten den Weg ab, so dass die beiden Beamten den 17-Jährigen sodann festnehmen und kontrollieren konnten. Während seiner Flucht hatte er sich einer Plastiktüte entledigt, in welcher zahlreiche kleine, mit Haschisch gefüllte Plastiktüten enthalten waren. Diese beschlagnahmten die beiden Polizisten. Als sie den jungen Mann durchsuchten, entdeckten sie weitere rund 20 Gramm Haschisch sowie über 1.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, eine Feinwaage und mehrere Mobiltelefone. Auch diese Beweismittel wurden sichergestellt.

Wenig später führte die Polizei eine Wohnungsdurchsuchung durch, welche zur Sicherstellung weiterer Beweismittel führte: unter anderem über 75 Gramm Haschisch, ein Springmesser, Verpackungsmaterialien sowie weitere Mobiltelefone.

Der minderjährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell