Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210118 - 0056 Frankfurt-Nordend-West: Sachbeschädigung an PKW - Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(wie) Am Sonntag, 17.01.2021, gegen 23:30 Uhr kam es in der Wielandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Toyota. Zwei 18-Jährige konnten festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, den Außenspiegel des Fahrzeugs abgetreten zu haben.

Zeugen meldeten dem Notruf, dass Jugendliche in der Wielandstraße gegen mehrere Fahrzeuge treten würden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahm eine Streife des 3. Polizeireviers die beiden verdächtigen Jugendlichen kurze Zeit später fest. Tatsächlich waren die beiden mutmaßlichen Täter der Streifenbesatzung durch gleich gelagerte Fälle aus der Vergangenheit bekannt. Vor Ort konnten die Ermittler keine weiteren beschädigten Fahrzeuge feststellen. Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Gegen die beiden 18-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell