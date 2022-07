Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinschädliche Sachbeschädigungen- Unbekannte zerstören Zaun und Verteilerkasten

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (3.7.) kam es im Bereich der Maschstraße in Herford zu mehreren Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. Die Inhaber einer Pferdekoppel meldeten, dass mehrere Zaunelemente im Bereich eines anliegenden Wanderweges herausgebrochen wurden. Gleichgelagerte Sachbeschädigungen gab es in der Vergangenheit schon mehrfach, so dass der Zaun erst in der vergangenen Woche wieder instand gesetzt wurde. Im Rahmen der Anzeigenerstattung wurde festgestellt, dass die Unbekannten auch an einem nahegelegenen Bahnübergang die Abdeckklappen der Lichtzeichenanlage abrissen und zu Boden waren. An einem Telefonverteilermast wurde das Gehäuse beschädigt und innenliegende Telefonkabel herausgerissen. Das führte dazu, dass durch die Kabel versorgte Haushalte keinen Festnetzanschluss mehr nutzen konnten. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Sachbeschädigungen im Zeitraum von Samstagabend (2.7.) gegen 17.00 Uhr bis zum Sonntagmorgen um 10.00 Uhr begangen worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

