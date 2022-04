Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht und erheblichem Sachschaden

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht auf den 21.04.2022, gegen kurz nach 2 Uhr, kam es in der Kalvarienbergstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW beim Rangieren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW stieß. Der Aufprall war so stark, dass der PKW teilweise auf den angrenzenden Bürgersteig geschoben und hierdurch erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der LKW Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem flüchtigen LKW ist lediglich bekannt, dass er vermutlich ein niederländisches Kennzeichen hatte und es sich um einen weißen Sattelauflieger handelte, wo mit schwarzer oder roter Schrift "STAM" aufgedruckt war. Der LKW müsste einen sichtbaren Heckschaden aufweisen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich mit der PI Ahrweiler unter der 02641-9740 in Verbindung zu setzen.

