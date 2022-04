Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an einer Schranke

Wimbach (ots)

In der Nacht vom 14.04.2022 auf den 15.04.2022 wurde durch unbekannten Täter die Verschlussvorrichtung einer Schranke in Wimbach, am dortigen Hubertushof beschädigt. Hierdurch konnte die Schranke sodann am "Carfriday" geöffnet und der Wirtschaftsweg zum Adenauer Forst in Richtung der Nordschleife mit Fahrzeugen befahren werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell