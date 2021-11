Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im ICE - Täter für weitere fünf Diebstähle verantwortlich

Frankfurt am Main (ots)

Nachdem es am Dienstagmorgen in einem ICE im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Diebstahl kam, bei dem einem 55-jähriger Mann aus der Schweiz der Rucksack mit einem hochwertigen Laptop und einem Tablet im Wert von etwa 2500 Euro entwendet wurde, konnte der Täter nur wenige Stunden später von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen werden. Aufgrund ausgewerteter Videoaufzeichnungen erkannte ein Ermittler der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main den Täter wieder, so dass gegen 10 Uhr ein 17-jähriger wohnsitzloser algerischer Staatsangehöriger festgenommen werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten dem 17-Jährigen insgesamt vier weitere Diebstähle im Frankfurter Hauptbahnhof und ein Diebstahl im Berliner Ostbahnhof zugeordnet werden. Der Gesamtwert der Gegenstände die bei den Diebstählen entwendet wurden, bei denen es sich überwiegend um Handys, Laptops und Schmuck handelte, beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der 17-Jährige gegen den Ermittlungsverfahren wegen der Diebstähle eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell