Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sperrmüll in Brand gesetzt

Hückelhoven (ots)

Auf einem Grundstück an der Straße In der Schlee setzen Unbekannte am 25. September (Samstag), gegen 15.15 Uhr, Sperrmüll der benachbarten Schule in Brand. Das Feuer war bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits erloschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell