Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Türen am Einkaufszentrum beschädigt- Glaselemente eingeschlagen

Löhne (ots)

(sls) Die Hausmeisterin eines Einkaufskomplexes an der Albert-Schweitzer-Straße meldete am späten Montagabend (4.4) gegen 20.10 Uhr mehrere beschädigte Eingangstüren. Bei einer der Türen handelt es sich um eine Zugangstür von einem anliegenden Parkdeck in das zugehörende Treppenhaus. Das Parkdeck ist für den Kundenfahrzeugverkehr nicht freigegeben, sondern nur für Mitarbeiter. Die Scheibe der Tür wurde augenscheinlich mit einer Glasflasche beschädigt, die noch am Tatort aufgefunden werden konnte. Die zweite beschädigte Tür befindet sich seitlich am Objekt und ist der Zugang zum Hausmeisterbüro. Hier wurden ebenfalls die Scheiben beschädigt. Nach Aussagen der Mitteilerin waren alle Scheiben am selben Tag gegen 14.00 Uhr noch unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

