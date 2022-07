Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Gegenverkehr- Sprinter schleudert gegen Verkehrszeichen

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) In Bünde wurde am frühen Dienstagmorgen (5.7.) der Fahrer einen grünen Peugeot bei einem Unfall leicht verletzt. Der 34-Jährige aus Bünde befuhr gegen 04.40 Uhr die Hansastraße aus Richtung Bünde kommend in Richtung Rödinghausen. Als er sich in Höhe der Autobahnzufahrt zur A30 befand, beabsichtigte plötzlich der Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes Sprinter nach links auf die Autobahn einzubiegen. Der 26-jährige Bünder übersah den Peugeot im Gegenverkehr und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Der Peugeot-Fahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung die Kollision zu vermeiden, stieß jedoch gegen die hintere rechte Seite des Sprinters. Durch die Wucht schleuderte der Mercedes um seine eigene Achse und stieß gegen zwei Verkehrszeichen. Diese wurden dadurch aus der Verankerung gerissen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Der 34-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen im Armbereich und lässt diese selbständig ärztlich behandeln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell