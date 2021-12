Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Shisha-Bar

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10.12.2021) ist es im Fahltskamp in Pinneberg zum Einbruch in eine Shisha-Bar gekommen, bei dem die Täter einen elektronischen Spieltisch entwendet haben.

Zwischen 03:10 und 10:20 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in die Räume ein und stahlen einen elektronischen Spieltisch des Herstellers Fun4Four im Wert von über 8.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

