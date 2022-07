POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit 2,84 Promille

Daaun (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.59 Uhr kam es in der Schulstraße in Uersfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Jugendlichen. Wie die Ermittlungen ergaben, fuhr ein 16-jähriger aus der Verbandsgemeinde Kelberg mit seinem Mofa die Bahnhofstraße und kam beim Einfahren in die Schulstraße zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Verbotener ...

mehr