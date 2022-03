Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Einbrechern gelang es nicht, in ein Sanitätshaus an der Mühlenstraße einzudringen. Zwischen 13 Uhr am Freitag (11.03.22) und 7.50 Uhr am Montag (14.03.22) misslang es ihnen, gewaltsam die Tür zu öffnen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell