POL-COE: Dülmen, Marktstraße/Junger tatverdächtiger Dieb leistet Widerstand

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 12.03.20222 (Freitag), 11.00 Uhr bis 13.03.2022 (Samstag), 18.00 Uhr, ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines am Bahnhof in Coesfeld, Lette (Zum Haus Lette) geparkten Lkw und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

