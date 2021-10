Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Anderes Auto übersehen

Trossingen (ots)

Rund 14.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Ernst-Haller-Straße entstanden. Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Audi gegen 7.15 Uhr von einer Bushaltestelle, die sich im Bereich der Kreuzung zur Türmlestraße befindet, in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen von hinten kommenden 57-jährigen Suzuki-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. An dem Audi entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Suzuki wurde in Höhe von rund 8.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

