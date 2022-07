Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Rollerfahrern

Daaun (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.59 Uhr kam es in der Schulstraße in Uersfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Jugendlichen. Wie die Ermittlungen ergaben, fuhr ein 16-jähriger aus der Verbandsgemeinde Kelberg mit seinem Mofa die Bahnhofstraße und kam beim Einfahren in die Schulstraße zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Verbotener Weise befand sich ein 15-jähriger mit auf dem Roller. Auch der Sozius stürzte und erlitt Schürfwunden. Beide trugen während der nächtlichen Fahrt keinen Schutzhelm.

Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über ein Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

