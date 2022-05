Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Opel überschlägt sich - mehrere Personen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Schwerverletzter sowie drei 17, 18 und 19 Jahre alte, leicht verletzte Personen, sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 21.30 Uhr auf einem Verbindungweg zwischen Herrenberg und - Mönchberg ereignete. Vermutlich befuhr der 18-jährige Lenker eines Opel, gemeinsam mit seinen drei Mitfahrern, den "Grasiger Weg" in Fahrtrichtung Mönchberg zu schnell, sodass er im Kurvenbereich auf Höhe der Bundesautobahn 81 von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hochfuhr. Im weiteren Verlauf streifte der Opel einen Baum und überschlug sich. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer nach dem Unfall seinen Vater verständigte, der den PKW, noch vor Eintreffen der Polizei, von einem Bekannte mittels eines Baggers entfernen ließ. Der 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst, der die Polizei alarmiert hatte, in ein Krankenhaus gebracht. Der 17 Jahre alte Jugendliche wurde vermutlich durch ein Elternteil in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

