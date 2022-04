POL-HS: Jugendliche besprühen Fahrräder mit Farbe

Hückelhoven (ots) - In einem rückwärtig gelegenen Garten am Friedrichplatz kam es am Dienstag, 12. April, gegen 4 Uhr, zum Brand einer Holzgartenhütte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der die Holzhütte bereits vollständig zerstört hatte. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch ein Schaden an weiteren umliegenden Gebäuden blieb aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

