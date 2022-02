Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist entblößt sich/Diebstahl aus Pfarrheim

Menden (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Montagabend, gegen 21:35 Uhr, im Eisborner Weg. Vor einer jugendlichen Spaziergängerin zog er die Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Jugendliche flüchtete in ein Wohnhaus. Der Täter ist 1.70.-1.80m groß, 20-30 Jahre alt und hat kurze, dunkelbraune Haare. Zur Tatzeit trug er einen großen, schwarzen Rucksack und war mit schwarzer Kleidung sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er hielt eine Getränkedose in der Hand. Der Unbekannte ging in Richtung Habichtstraße davon. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Hinweise telefonisch unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache Menden. (schl)

Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag, 12:00 Uhr und Montagnachmittag, 14:00 Uhr in das Pfarrheim St. Maria Magdalena an der Pfarrer-Wiggen-Straße in Bösperde ein. Die Täter montierten am Pfarrheim offenbar einen mit Zahlencode gesicherten Schlüsselkasten ab, in welchem sich auch ein Schlüssel zum Pfarrheim selber befand. Mit diesem gelangten sie ins Innere. Dort entwendeten sie Lautsprecherboxen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

