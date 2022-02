Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Supermarkt

Werdohl (ots)

Ein 66-jähriger Werdohler war am Montag, gegen 12:00 Uhr, in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz einkaufen. Als er an der Kasse stand und zahlen wollte, griff er in seine linke Jackentasche. Dann der Schreckmoment. Das Portmonee, welches sich bei Betreten des Supermarktes noch dort befunden hatte, war weg. Dem 66-Jährigen ist während seines Einkaufs nichts Verdächtiges aufgefallen. Die Polizei appelliert weiter: Tragen sie ihre Wertgegenstände dicht am Körper. Jackentaschen oder Handtaschen sind oftmals ein leichtes Ziel für Taschendiebe. (schl)

