Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (01.05.) geriet ein Müllunterstand in der Eutiner Straße in Pansdorf in Brand. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wohnkomplex konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 20 Uhr nahm ein Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Eutiner Straße Knistergeräusche aus Richtung des Müllverschlages wahr. Nachdem der 48-Jährige genauer nachgeschaut hatte, bemerkte er eine ...

mehr