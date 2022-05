Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Pansdorf

Brand eines Müllunterstandes

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (01.05.) geriet ein Müllunterstand in der Eutiner Straße in Pansdorf in Brand. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wohnkomplex konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 20 Uhr nahm ein Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Eutiner Straße Knistergeräusche aus Richtung des Müllverschlages wahr. Nachdem der 48-Jährige genauer nachgeschaut hatte, bemerkte er eine brennende Abfalltonne und alarmierte die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen gelang es ihm, den Brand einzudämmen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Pansdorf und Techau übernahmen letztlich die Nachlöscharbeiten. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus und eine Gefahr für die Anwohner wurde somit verhindert.

Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest.

Durch die Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau wurden die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen allerdings nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell