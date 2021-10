Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Motorradfahrer kollidiert mit Auto, Pressemeldung Nr. 2

Eberbach (ots)

Ermittlungen zufolge befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines Peugeot die Wilhelm-Blos-Straße in südliche Richtung und wollte auf das dortige Tankstellengelände einbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und wurde durch einen Rettungswagen in eine naheliegende Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR. Zur Unfallaufnahme war die Wilhelm-Blos-Straße in nördliche Fahrtrichtung bis ca. 16.30 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.

