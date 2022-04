Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 18.04.2022, gegen 03:00 Uhr, ein am Boden liegender Fahrradfahrer in der Bannwasserstraße gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-jährige Radfahrer aus Ludwigshafen nach einer Feier auf dem Weg nach Hause war und hierbei stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Im Rahmen der Aufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von 2,15 Promille. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Radfahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Dieser muss sich nun bzgl. einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder der E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

