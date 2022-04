POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am 17.04.2022, gegen 21:20 Uhr, fiel einer Funkstreife auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung L 523 in Ludwigshafen - Friesenheim ein PKW BMW auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung zur Ammoniakstraße wechselte die Lichtzeichenanlage auf Rot. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf eine Fahrspur nach rechts, konnte ein Zusammenstoß mit einem bereits wartenden Fahrzeug verhindert werden und ...

