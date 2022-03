Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Fahrer leistet Widerstand

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.03.2022 erhielt die Polizei gegen 15.13 Uhr den Hinweis eines Zeugen über ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Hammer Straße in Ahlen. Der Fahrer des PKW war dem Zeugen zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, zudem sei der Fahrer an der Ampel Konrad-Adenauer-Ring / Kapellenstraße kurz am Steuer eingeschlafen.

Durch die Polizei konnte der 51-jährige Fahrer aus Ahlen beim Verlassen des Marktes angetroffen werden, es wurde deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung wurde ermittelt, dass der Ahlener nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ebenso steht er im Verdacht, für zwei Diebstähle am heutigen Tag in Ahlen in Frage zu kommen.

Zur Entnahme der Blutprobe wurde der 51-Jährige zur Polizeiwache Ahlen gebracht, dabei wurde der Ahlener zunehmend aggressiv, er beleidigte und bedrohte die Beamten während der gesamten Fahrt. In der Wache leistete der 51-Jährige Widerstand gegen die Entnahme der Blutprobe. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt, der Ahlener verblieb bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei.

